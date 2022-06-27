الأسوأ منذ 1970.. شاهد كيف كان أداء مؤشر

2022/06/27 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختتم هذا الأسبوع النصف الأول من عام التداول، وقد كان صعبًا.إذ أن أداء مؤشر "إس اند بي 500 "في النصف الأول من العام في طريقه ليكون الأسوأ منذ عام 1970.أكبر مخاوف المستثمرين هو التضخم الكبير والركود.

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