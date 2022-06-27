الانواء الجوية.. تصاعد للغبار وارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2022/06/27 | 10:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجات الحرارة.

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