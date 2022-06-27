مدرب منتخبنا الوطني بكرة اليد يوقع مع فريق سعودي

2022/06/27 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي مضر السعودي، تعاقده مع مدرب المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد، المصري شريف مؤمن.وذكر النادي في بيان أن “المدرب المصري شريف مؤمن يقود دفة (العالمي) للموسم المقبل”.وبين أن “مجلس إدارة النادي واللعبة يتمنون إلى الكابتن شريف كل التوفيق والنجاح مع الكتيبة المضراوية”.وسبق لمؤمن تدريب منتخب […]

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