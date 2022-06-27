قطع المياه عن أهالي كركوك لمدة 48 ساعة والجهات المعنية تصدر توضيحاً

2022/06/27 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔶قطع المیاه عن كركوك لمدة یومین 🔸اعلام ماء محافظة كركوك ینوه المواطنين الى انه سيتم قطع الكهرباء عن جميع المشاريع المائية يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 6/28 و 6/29 لمدة ستة ساعات لوجود اعمال صيانة من قبل مديرية توزيع كهرباء، مما سيؤدي الى توقف جميع المشاريع المائية عن العمل ليومي الثلاثاء والاربعاء لتلك الفترة والذي سيؤثر […]

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