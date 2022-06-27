2022/06/27 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sP0k4-lxqhU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ادمان الرياضة تهدد صحتك بالامراض المزمنة ومخاطرها اكبر مما تضن . الكابتن حمزة دقماق مدرب لياقة بدنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ادمان الرياضة تهدد صحتك بالامراض المزمنة ومخاطرها اكبر مما تضن . الكابتن حمزة دقماق مدرب لياقة بدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).