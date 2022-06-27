إنخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مُقابل الدينار العراقي

2022/06/27 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

كما ، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148075 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 148250 دينار.

وإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.



أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار.

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