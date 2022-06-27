قطر تستضيف محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي

2022/06/27 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار إعلامي للفريق النووي الإيراني اليوم الاثنين إن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

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