حالة و أخبار الطقس و درجة الحرارة للأيام الثلاثة المقبلة

2022/06/27 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية اليوم الاثنين، تقريراً مفصّلا بطقس العراق اليوم والأيام التي تليه.وبحسب تقرير الهيئة الذي تلقته ايرث نيوز، فأن “الطقس سيكون صحواً في عموم البلاد اليوم، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفاً في معدلاتها المعتادة”.

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