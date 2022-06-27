الانواء الجوية تتوقع تصاعدا للغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة الايام المقبلة

2022/06/27 | 11:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة من الاسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “الطقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، وتنشط في المنطقة الجنوبية الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن منها، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

وأوضح أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

وسيكون طقس الجمعة ، حسب البيان ، صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع غبار خفيف.



والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، و شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقة الجنوبية، و درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

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