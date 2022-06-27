’استبدال الفصائل بقوة رسمية’.. حزب بارزاني يطرح حلا لإنهاء استهداف الإقليم

2022/06/27 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

اقترح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الاثنين، حلا لإنهاء استهداف إقليم كردستان المتكرر.

وقال شعبان لـ (بغداد اليوم)، إن "الحل يكمن في إنهاء تواجد الفصائل المسلحة غير المنضبطة من المناطق المحاذية لإقليم كردستان، تحديدا في محافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف أنه "يجب شغل الفراغات الأمنية الموجودة بين مناطق سيطرة البيشمركة والجيش العراقي من قبل قوة رسمية، لضمان عدم تكرار القصف الذي يستهدف المناطق المختلفة في إقليم كردستان".

ويتعرض إقليم كردستان بين فترة وأخرى الى استهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة من جهات مجهولة.

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