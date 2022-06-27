2022/06/27 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تبنى تنظيم داعش الارهابي، اليوم الاثنين، هجوماً استهدف نقطة مرابطة للشرطة في محيط بعقوبة قبل يومين.

وأفادت منصات مقربة من التنظيم تابعتها (بغداد اليوم) إن "داعش يتبنى هجوماً بالاسلحة الخفيفة نقطة مرابطة امنية للشرطة في قرية عبادة ضمن حوض الهاشميات شمال غرب بعقوبة".

وأضافت ان "الهجوم أدى الى اصابة شرطي".

يذكر ان البيان الذي تبنت فيه داعش هو الأول من نوعه منذ عدة أشهر وسط مؤشرات بان داعش بات يملك خلايا نائمة ضمن مقتربات بعقوبة الشمالية الغربية وهي مناطق زراعية مترامية وهي الاقرب لطريق بعقوبة- بغداد الجديد ما يثير الكثير من القلق لدى الاهالي.

وكانت القوات الأمنية في محافظة ديالى، دخلت حالة من الاستنفار إثر هجوم داعشي على نقطة امنية في منطقة الهاشميات.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية توزعت على شريط زراعي غربي بعقوبة، بعد هجوم مباغت شنه داعش على نقطة مرابطة امنية، ادى الى اصابة شرطي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يتبنى هجوماً على نقطة مرابطة للشرطة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يتبنى هجوماً على نقطة مرابطة للشرطة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).