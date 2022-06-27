2022/06/27 | 11:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: ذي قار تسجل ست اصابات مؤكدة بالكوليرا احدهما لمواطنة من محافظة النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/27 | 11:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: ذي قار تسجل ست اصابات مؤكدة بالكوليرا احدهما لمواطنة من محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: ذي قار تسجل ست اصابات مؤكدة بالكوليرا احدهما لمواطنة من محافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).