لحظة انهيار مدرج مكتظ أثناء فعالية لمصارعة الثيران.. ومخاوف من إصابة المئات

2022/06/27 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب المئات بعد انهيار استاد في مدينة إسبينال بولاية توليما بغرب كولومبيا خلال فعالية لمصارعة الثيران، الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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