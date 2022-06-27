لليوم الثاني .. متظاهرون يغلقون مبنى محافظة كركوك

2022/06/27 | 11:22 - المصدر: وكالة خبر

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قطع عشرات المتظاهرين من اصحاب العقود في شركة نفط الشمال ، مبنى محافظة كركوك لليوم الثاني على التوالي .

ومنع المتظاهرون الموظفين والمراجعين من الدخول الى مبنى المحافظة .

وطالبوا مجلس الوزراء باصدار اوامر تعيينهم وصرف مستحقاتهم ، اسوة بالمحافظات الاخرى المنتجة للنفط .

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