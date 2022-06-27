2022/06/27 | 11:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… غادرت السفينة “جولف ايتوس”، ميناء رضوم بمحافظة شبوة بعد أن نهبت كمية تزيد عن 400 ألف برميل من النفط الخام اليمني .وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ أن قيمة النفط المنهوب على متن السفينة “جولف ايتوس” بلغت قرابة 44 مليون دولار وفقا لأسعار النفط في البورصة العالمية ووفقا للوكالة فإن السفينة “جولف ايتوس” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهب 400 الف برميل من النفط اليمني بقيمة 44 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهب 400 الف برميل من النفط اليمني بقيمة 44 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).