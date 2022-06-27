الصالحي: يجب ان تكون هناك اولوية للصحفيين

2022/06/27 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، أنه يجب ان تكون الاولوية للصحافة والصحفيين.وقال الصالحي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الحقيقة الوضع الديمقراطي في العراق جعل للعراق ثلاث سلطات، السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وهي اعلى سلطة بعدها السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراء وسلطة رئيس الجمهورية ولكن حرية التعبير التي […]

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