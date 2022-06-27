2022/06/27 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربات عنيفة تباغت العراق تحت انظار العالم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZMczkGHwxKc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربات عنيفة تباغت العراق تحت انظار العالم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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