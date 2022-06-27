شاهد بالفيديو.. ضربات عنيفة تباغت العراق تحت انظار العالم

2022/06/27 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZMczkGHwxKc

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