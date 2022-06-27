2022/06/27 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NAz-RDGGhzw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. قائممقامية الموصل تمنع ذبح الأضاحي في المنازل وتحدد مجازر معينة لذلك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. قائممقامية الموصل تمنع ذبح الأضاحي في المنازل وتحدد مجازر معينة لذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).