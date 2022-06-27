بالصور .. ملعب الأنبار الأولمبي يحقق نسب إنجاز متقدمة

2022/06/27 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيشهد مشروع ملعب الأنبار الأولمبي سعة 30 ألف متفرج ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الانجاز وظهور ملامحه العمرانية بصورة متقدمة .ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة عن مدير قسم المشاريع الستراتيجية نبيل حمزة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن " المتابعة المستمرة من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وتذليله جميع العقبات أسهم بشكل فاعل في ارتفاع وتيرة العمل في المشروع بالرغم من إرتفاع درجات الحرارة ". وأشار حمزة إلى أن " المشروع الذي تنفذه شركة DKA التركية وشركة الطريق الصحيح لحساب وزارة الشباب والرياضة، شهد في الأسبوع الأخير وفق أحدث تقرير لمكتب المهندس المقيم، نجاح الفحوصات المختبرية لأجزاء متعددة من الهيكل مع نماذج حديد التسليح والسمنت المستخدم بأنواعه فضلاً عن المواد الخاصة الأخرى بالكتل الكونكريتية".

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