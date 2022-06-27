واشنطن تعتزم تزويد كييف بنظام دفاع جوي تستخدمه لـ

2022/06/27 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بنظام صواريخ أرض-جو متقدم، فضلا عن تقديم دعم مدفعي إضافي، في وقت أمل الرئيس الأوكراني أن تسريع تسليم هذه الأنظمة لصد الهجمات الروسية.

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