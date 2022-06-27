شركة شلمبرجر الامريكية تلتحق بركب الشركات المُنسحبة من كردستان (وثيقة)

2022/06/27 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، اليوم الاثنين، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن "شركة شلمبرجر الأميركية، أرسلت رسالة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي".

واكدت شلمبرجر، وفقا للوثيقة، أنه "بموجب القوانين العراقية ما لم تكن هناك موافقة مسبقة او توجيه من وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية فانها لن تقدم على اي مناقصات في قطاع النفط والغاز في الاقليم، وستبذل كافة الجهود اللازمة لحل المسائل المتعلقة بالعقود الحالية في كردستان في حال وجودها".

ويأتي انسحاب شلمبرجر، اليوم بعد اعلان شركة بيكر هيوز الامريكية انسحابها من العمل في اقليم كردستان قبل عدة ايام التزاما بقرارات المحكمة الاتحادية ايضاً.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، وجهت شركة النفط الوطنية العراقية INOC خطابا الى جميع شركات المقاولات النفطية تطالبها بتوقيع تعهد عدم العمل في حقول الاقليم، وفي حال وجود تعاقدات التعهد بانهاءها خلال فترة 3 اشهر، وبخلافه يتم وضعها على القائمة السوداء.

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