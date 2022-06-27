(أبو مازن) يعلق على قرار رد طعن محافظ صلاح الدين المقال: يُمهل ولا يُهمِل

2022/06/27 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

غرد القيادي في تحالف عزم، احمد الجبوري (أبو مازن)، اليوم الاثنين، بعد صدور رد محكمة القضاء الإداري، طعن محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبر باقالته من منصبه.

وقال الجبوري في التغريدة التي تابعتها (بغداد اليوم)، انه "يَظهُر الحقُّ ولو بعدَ حِين، هنيئاً لكُم أهلي في صلاح الدين.



يُمهل ولا يُهمِل".



في إشارة لهذا القرار.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تشير الى أن محكمة القضاء الاداري ردت طعن محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبر من قبل البرلمان العراقي، كما يوضح القرار بان قرار اقالة المحافظ يعد قانونيا وبشكل رسمي .

وفي الثاني من حزيران الجاري، رفضت محكمة القضاء الإداري، طلب محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر خليل في إصدار أمر ولائي ضد قرار تكليف إسماعيل الهلوب بديلا عنه.

وجاء ذلك وفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمذيل بتوقيع رئيسها المستشار أحمد عبد الكريم المعيني.

وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر أيار الماضي، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.

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