دراسة تحذر من التعرض للضوء الخافت أثناء النوم. ما السبب؟

2022/06/27 | 12:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن التعرّض للضوء الخافت يمكن أن يعطل عملية النوم، ما يزيد من مخاطر حدوث مشكلات صحية خطيرة لدى فئة كبار السن.

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