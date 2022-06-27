عزم يعترض على تداول مفردة “النواب الخاسرين”: مقصودة!

2022/06/27 | 12:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رفض تحالف عزم , الاثنين , اطلاق تسمية النواب الخاسرين على بدلاء الكتلة الصدرية خطأ مقصود, مبينا اطلاق هذه التسمية تقف ورائها غايات لعرقلة العملية السياسية والتقليل من هيبة مجلس النواب.وقال القيادي بالتحالف فارس الفارس في تصريح لـ / المعلومة / , ان “تداول مصطلح النواب الخاسرين ممن حلوا […]

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