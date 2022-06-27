مصرع 4 أطفال نتيجة حريق داخل منزلهم في البصرة

2022/06/27 | 12:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمصرع 4 أطفال إثر حريق اندلع داخل منزلهم في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن “4 أطفال لقوا حتفهم نتيجة اختناقهم إثر حريق اندلع داخل منزلهم المشيد من الطابوق والجينكو ضمن محافظة البصرة”.

ولفت الى ان “الاطفال تعرضوا للاختناق نتيجة تأخر الاتصال بالدفاع المدني”.

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