2022/06/27 | 12:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مراعاة الكتلة الأكبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الاطار التنسيقي"يؤكد": موعد تشكيل الحكومة قريب جدا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الاطار التنسيقي"يؤكد": موعد تشكيل الحكومة قريب جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).