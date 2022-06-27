2022/06/27 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، على زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كل من السعودية وايران.وقال مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني جيا زنكنة في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الكاظمي رئيس وزراء العراق والمكلف في ايجاد حلول سياسية لمعالجة الوضع الراهن في العراق لا سيما حول تأخير تشكيل الحكومة وتأخير […]

ظهرت المقالة “رسائل طمأنة”..



الوطني الكردستاني يعلق على زيارة الكاظمي للسعودية وايران أولاً على ايرث نيوز.

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