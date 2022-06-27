رابطة المصارف: اكثر من 14.9 مليون بطاقة مصرفية في العراق

2022/06/27 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ارتفاع نسبة مستخدمي أدوات الدفع الالكتروني في العراق، مؤكدة وجود اكثر من 14.9 مليون بطاقة مصرفية مفعلة.

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان، إن "سياسة البنك المركزي العراقي، تعمل على زيادة أدوات الدفع الالكتروني، مما يساهم في زيادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى رفع نسبة الشمول المالي".

وأضاف، أن "العام 2021، شهد نموا في البطاقات المصرفية بنسبة 26.87٪، اذ اجمالي البطاقات المفعلة التي يمتلكها المواطنين، تبلغ 14.9 مليون بطاقة بكل انواعها، بالإضافة إلى وجود 2.1 مليون محفظة دفع عبر الهاتف مفعلة".

وأكد أن "هناك 1566 جهازا صرافا آليا منتشرا في عموم العراق، حتى نهاية العام 2021، بالإضافة إلى وجود اكثر من 14.7 الف نقطة دفع مالي واكثر من 8.3 الاف نقطة دفع الكتروني".

واوضح، أن "تفعيل البطاقات المصرفية ونشر أدوات الدفع الالكتروني سيساهم في تسهيل عملية الدفع عند الشراء من داخل وخارج العراق اضافة الى تقليل الاعتماد على الاوراق النقدية وزيادة حجم التجارة الالكترونية في العراق، مما يساهم في تحقيق إيرادات اكبر للتجار، وتنظيم وتقليل الخسائر في التجارة الالكترونية".

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