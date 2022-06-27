وزير الداخلية : نسعى للانتقال بشكل نهائي للعمل الالكتروني بدلا من الورقي

2022/06/27 | 13:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، السعي إلى الانتقال بشكل نهائي للعمل الالكتروني بدلا من الورقي لمواكبة التطور العالمي.

وقال الغانمي في بيان : إن “العمل المخطط له على وفق أسس علمية رصينة من المؤكد أن تكون نتائجه إيجابية”.

وتابع، “ننظر بعين التقدير إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة من قبل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بعد أن عملت على افتتاح البناية الجديدة لدائرة البطاقة الوطنية في قضاء المْدَينة بمحافظة البصرة”.

وأكد “سنواصل سعينا إلى الانتقال بشكل نهائي الى العمل الإلكتروني بدلا من الورقي لمواكبة التطور العالمي”.

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