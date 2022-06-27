فهد وأطياف العتمة - نبيل عبد الأمير الربيعي

2022/06/27 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي للواقع مساره الخاص، ولاستيعاب الماضي عوضاً عن جميع الشتات، من اجل بناء التاريخ المتصدع، نلاحظ عنجهية صبيان السياسة، في تفننهم البليد بتخريب البلد، وفق كل ما لم يستجيب لذوقهم بعد عام 2003م، عام الاحتلال الأمريكي وما زال.



فالعراق مهما طالته يد الغدر سيلجم خونته من اصحاب الصوت النشاز، الذي يجعله من ألفه إلى يائه نفياً للتبرير بمختلف الصيغ والاشكال، العراق ليس اسماً ومسمى، بل هو الأنا النابعة في كل فر ......





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