اجتماع مرتقب بين ميمي ونادي الدحيل القطري

2022/06/27 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستعد مهاجم المنتخب الوطني بكرة القدم، مهند علي “ميمي” إلى عقد اجتماع قريب مع إدارة نادي الدحيل من اجل حسم مستقبله.وقال مصدر مقرب من ميمي لـ”ايرث نيوز” إن “نجم المنتخب الوطني بكرة القدم مهند علي يتواجد في دولة قطر وسيعقد اجتماعاً مع إدارة الدحيل من أجل حسم مستقبله والانتقال لفريق جديد في […]

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