سلّة الصقور تطمح للمشاركة بقوّة في دوري الموسم المقبل

2022/06/27 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية ضياء حسين، أن الهيئة المؤقتة عازمة على مشاركة فريق كرة السلَّة في الدوري الممتاز خاصة بعد ضمان بطاقة التأهل . وقال حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الاثنين، إن" مدرب فريق السلّة رعد شمخي قدَّم دراسة متكاملة عن احتياجات الفريق والسبل الكفيلة في إنجاح مشاركتة في الدوري الممتاز للموسم الجديد".وأضاف حسين، أن " الهيئة المؤقتة للنادي ناقشت هذه الدراسة وستجتمع اليوم لاتخاذ المقررات التي تصب في مصلحة الفريق الذي سيتم إعداده بصورة جيدة ".وبيّن حسين، أن " اهتمام نادي القوة الجوية بلعبة كرة السلّة لا يختلف عن فريق كرة القدم، وربما أكثر من ذلك على وصف أن مصاريف فريق السلّة هي أقل بكثير من فريق الكرة "، مؤكداً، أن " الإدارة المؤقتة متمسكة بالفريق وكادره التدريبي ولاعبيه على أمل تحقيق نتائج جيدة تصبُّ في مصلحة الصقور".وأشار حسين الى أن "إدارة النادي تعمل بجد لجعل الفريق يحظى بدعم متواصل من الجماهير وتهيئة مستلزمات نقلهم الى الملاعب التي تحتضن مباريات الصقور في الدوري الممتاز".

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