التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.. شركة شلمبرجر الأميركية النفطية تنسحب من إقليم كردستان

2022/06/27 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، اليوم الاثنين، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وذكرت مصادر مسؤولة بحسب الوكالة الرسمية ، أنّ “شركة شلمبرجر الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 المتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان في ما يخص الملف النفطي”.

وأعلنت في وقت سابق شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.

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