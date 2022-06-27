وزارة العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران ‏

2022/06/27 | 13:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران ‏.

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