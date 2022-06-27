انطلاق تظاهرة امام مبنى محافظة ديالى

2022/06/27 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من الخريجين الغير محاضرين في محافظة ديالى، الاثنين، امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة.وقال عضو تنسيقية التظاهرة رافت البياتي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من الخريجين غير المحاضرين خرجوا في تظاهرة هي الثانية خلال 24 ساعة امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بشمولهم بالعقود اسوة باقرانهم”.وأضاف البياتي، ان […]

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