لا مخاوف كردية من سيطرة الإطار على الأغلبية.. ماذا عن الزهد بمنصب رئيس الجمهورية؟

2022/06/27 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

رجح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حل الخلافات على منصب رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي.

وقال القيادي في الحزب دانا جزا لـ (بغداد اليوم) إن "حزبه لايشخى من سيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية، وسيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية لا تعني إطلاقا خسارة مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد".

وأضاف أن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاقنا الطبيعي، ونتوقع أنه سيحل داخل البيت الكردي، ولن يتكرر مشهد 2018، عندما حسم المنصب داخل البرلمان".

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