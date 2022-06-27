النزاهة تقدم مقترحا يخص إصدار بطاقة اللقاح الدولية

2022/06/27 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إلى العمل على تخفيض سعر إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة، فيما اقترحت تحويلها إلى بطاقة صحية شاملة.

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في تقريرٍ أعدَّه فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ إلى وزارة الصحَّة والبيئة وسلطة الطيران المدني؛ لمُتابعة موضوع إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة، وتقلته (بغداد اليوم)، إنه "تم توقيع عقد بين دائرة العيادات الطبية الشعبية والشركة الوطنية لاصدار البطاقة"، منوهة بأنَّ "دور الشركة الوطنيَّة المُنفِّذة يقتصر على تقديم الدعم الفني وتوفير الأجهزة والمُستلزمات الإلكترونيَّـة".

وطالبت وزير الصحَّة بـ"إعادة النظر بإصدار البطاقة التي تُشكِّلُ عبئاً مالياً على المُواطن، لا سيما أن أغلب دول العالم لم تعمل بها"، لافتا الى ان "وزارة الصحَّة والبيئة اصدرت أمراً بالمباشرة بإصدار البطاقة بدءاً من (6/9/2021) وتمَّ إبلاغ شركات الطيران العاملة في المطارات العراقيَّة كافة بإلزام المُواطنين الذين يرومون السفر بإبراز شهادة التلقيح الدوليَّة بلقاح (كوفيد 19) بدءاً من (1/11/2021)".

وتابعت أن "مبلغ إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة (30) ألف دينارٍ للعراقيِّين و(100) دولارٍ للأجانب"، موضحة أنَّ "حصة الطرف الثاني (الشركة الوطنيَّة) تبلغ (18) ألف دينارٍ عن كلّ بطاقةٍ، والنسبة الباقية تؤول إلى دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة".

وذكرت الهيئة، أن "الشركة الوطنيَّة للطيران والشحن الجوي وخدمات المطارات وخدمات الموانئ المحدودة قامت بتقديم دراسة جدوى خاصَّةٍ بشهادة التلقيح الدوليَّـة".

واقترحت الهيئة وفقا لبيانها، "توسعة بيانات البطاقة وتحويلها إلى (بطاقةٍ صحيَّةٍ شاملةٍ) وتضمينها " التاريخ المرضي" للمُواطن"، مُوضحة أنَّ "تلك البيانات تُسهِمُ بتزويد وزارتي الصحَّة والتخطيط الإحصائيَّات المرضيَّة للمُجتمع وإحصائيَّات شراء الأدوية؛ ممَّا يُساعدها في وضع الخطط المُستقبلية؛ لتلبية الاحتياجات الصحيَّة".

وبينت، أن "هناك مُذكَّرة تفاهمٍ مُوقَّعةٍ بين وزارتي الصحَّة في العراق والأردن بخصوص الاعتراف المُتبادل بشهادات التطعيم ضدَّ الفايروس"، داعية "وزارة الخارجيَّة إلى تكثيف جهودها لإبرام اتفاقياتٍ مع الدول الإقليميَّـة والعالميَّـة، لهذا الغرض".

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