حي سكني في الجدول الغربي يشكو الإهمال الحكومي والاهالي يطالبون حكومة كربلاء بإيلاء الحي الاهتمام الكافي

2022/06/27 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا أهالي حي الزهراء التابع لقضاء

الجدول الغربي في كربلاء من اهمال واضح

للحي الذي يفتقر للخدمات الأساسية

ويطالبون الجهات المعنية في كربلاء

بالالتفات لهم.

وقال (ابو حسين) من سكنة الحي ان "حي

الزهراء

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