العمل تعلن إطلاق الدفعة السادسة من راتب المعين المتفرغ

2022/06/27 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبدالستار، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب المعين المتفرغ للمستفيدين في بغداد والمحافظات لشهر حزيران الحالي.وقال الوزير في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل ‏اكملت الإجراءات الفنية والمالية ‏لاطلاق رواتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات، ‏الدفعة السادسة لشهر […]

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