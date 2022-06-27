تزايد الشكوك حول تورط تركيا في قصف حقول غاز كردستان

2022/06/27 | 13:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..أكد النائب السابق عن محافظة نينوى مختار الموسوي، الاثنين، أن أغلب الشكوك تثار حول تركيا ومسؤوليتها عن قصف المحطات الغازية في السليمانية.وقال الموسوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “تركيا هي المسؤولة عن قصف محطات الغاز وهي لها المصلحة في ذلك بسبب رغبنها بالحصول على استثمار تلك الحقول”.وأضاف أنه “نتيجة لرفض رئيس […]

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