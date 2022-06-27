2022/06/27 | 13:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد ترعى ماراثوناً للدراجات الهوائية ببغداد لتشجيع الزراعة ومكافحة التصحر بغداد ٢٧-٦-٢٠٢٢ اعلنت امانة بغداد عن انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بمشاركة ١٥٠ رياضياً لتشجيع الزراعة ومكافحة التصحر في العاصمة بغداد .وذكر بيان للامانة ان ” الماراثون انطلق بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وباشراف امين بغداد عمار موسى كاظم بحضور مدير عام العلاقات والاعلام […]

ظهرت المقالة بغداد: نحو 150 رياضياً ينطلون في ’ماراثونٍ’ للتشجيع على الزراعة (صور) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: نحو 150 رياضياً ينطلون في ’ماراثونٍ’ للتشجيع على الزراعة (صور)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: نحو 150 رياضياً ينطلون في ’ماراثونٍ’ للتشجيع على الزراعة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).