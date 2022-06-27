لجنة تقييم الأندية الرياضية تؤكد نجاح عملها في محافظتين

2022/06/27 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد معاون مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب نجاح عمل لجنة تقييم الأندية الرياضية التي زارت أندية نينوى وكركوك للاطلاع على البنى التحتية والأمور اللوجستية التي تعتمدها الدائرة في منح إجازات تأسيس الأندية الرياضية.وقال عبد الوهاب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الجولة كانت ناجحة وتضمنت تقييم 48 نادياً من محافظة نينوى و55 نادياً من محافظة كركوك"، مبيناً، أن" اللجنة اطلعت على كل التفاصيل ودققت بكل مهنية وشفافية جميع السجلات الإدارية الموجود باستمارة التقييم "واضاف عبد الوهاب، أن" النتائج ستكون مؤجلة، لكن المحصلة بحسب المعطيات للمحافظتين، فإن الكثير من الأندية غير مستوفية الشروط وكثير من الاندية عبارة عن فرق شعبية وعناوين لأندية من دون نشاط رياضي وتتسلم منحاً من دون استحقاق، وكل ذلك تم توثيقه بالصورة والصوت والأدلة الملموسة".

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