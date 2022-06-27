أوكرانيا تحض على إنهاء الحرب قبل نهاية العام.. وخطة جديدة لخنق الاقتصاد الروسي

2022/06/27 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول مجموعة السبع، الاثنين، على "بذل أقصى الجهود" لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام، كما أفادت مصادر داخل قمة المجموعة المقامة في قصر إلماو في ألمانيا، ونقلت عنه فرانس برس.

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