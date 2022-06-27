بيان’غاضب’ للبارتي بشأن ’هجمات الكاتيوشا’: مجاميع مشبوهة تعتاش على الأزمات

2022/06/27 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، الى تنسيق وصفه بـ "العميق" بين بغداد واربيل والمجتمع الدولي، لمنع استهداف اقليم كردستان بالكاتيوشا.

وقالت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "في مسلسل اجرامي ممنهج ومدروس ضد اقليم كردستان، تقوم مجاميع مشبوهة بمهاجمة البنى التحتية لاقليم كردستان بصواريخ الكاتيوشا لاجل خلط الاوراق وابقاء البلاد في حالة من الفوضى واللا استقرار، لان هكذا مجاميع ترتعب من سيادة القانون وتعتاش على الفوضى والأزمات".

وأضافت، ان "من يقف خلف هذه الاعمال الجبانة، هم العاجزون عن تقديم الخدمات لعموم الشعب العراقي، ولهذا يصيبهم الغيظ بسبب التطور العمراني والحضاري والاقتصادي والثقافي والمدني الذي يحظى به اقليم كوردستان العراق، جراء السياسة الحكيمة لقيادته التي ولدت من رحم معاناة ونضال شعب كوردستان الابي".

وعدت، ان "ملف استهداف اقليم كردستان بصواريخ الكاتيوشا بحاجة ماسة لتنسيق عميق بين بغداد واربيل والمجتمع الدولي، لان من يقف خلف هذه الاعمال الاجرامية يريد ان يبعث برسائل الى الشركات الاستثمارية العالمية بان العراق بيئة طاردة للاستثمار، وبالتالي يحقق اهداف لم ولن تخدم عموم العراقيين".

وشددت على ضرورة "ايجاد حلول جذرية لسد الفراغات بين القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة في عموم الحدود بين الاقليم والمحافظات العراقية المتاخمة له، وخاصة في المناطق التي شهدت نشاطا اجراميا مؤخرا ضد الاقليم وبناه التحتية، لاجل الحد من تلك الهجمات وملاحقة من يقف خلفها".

وتتعرض محافظة أربيل الى قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة بين فترة وأخرى، من قبل مجاميع غير معروفة.

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