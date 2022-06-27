’ديالى هلكت’.. نائب يتهم الكاظمي بتجاهل مصير مليون عراقي

2022/06/27 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اتهم عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجاهل مصير مليون عراقي في محافظة ديالى خلال زيارته الأخيرة لإيران.

وقال الكروي لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى فقدت نحو 90% من امدادات الانهر المشتركة مع ايران، وبدأ الجفاف يحاصر اكثر من 70% من مناطقها فضلا عن وجود اكثر من 40 الف دونم من اشهر بساتينها هلكت بسبب شح المياه".

وأضاف، ان "زيارة الكاظمي لطهران لم تتضمن اي اشارة لملف الانهر المشتركة خاصة ضمن قاطع ديالى والتي تعتمد بنسبة تصل الى 80% عليها في ارواء الاراضي وتامين مياه الشرب، متهما "الكاظمي بتجاهل مصير مليون عراقي بعدم طرح ملف الانهر المشتركة".

واشار الى ان "الجفاف يحاصر ديالى ويجب ان تكون الملفات الحرجة للعراقيين نقطة هامة في اللقاءات والاجتماعات مع الدول الإقليمية".

وكان الكاظمي اختتم زيارته الى طهران ، يوم امس الاحد، بعد لقاءه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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