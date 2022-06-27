2022/06/27 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه صناعة الطيران الكثير من المشاكل، المرتبطة بالخروج من أزمة جائحة كورونا منذ حوالي عامين، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، والنقص بعدد الموظفين، وارتفاع أسعار وقود الطائرات.تحدث ريتشارد كويست، مذيع CNN، مع غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، وسأله عن التحديات التي يواجهها بمجال تصنيع الطائرات، وسط هذه الظروف.كما سأله عن إمكانية حل الخلاف بين الشركة والخطوط الجوية القطرية بشكل ودّي.

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