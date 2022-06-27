تعرف على الأطعمة المفيدة لصحة كبدك

2022/06/27 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتباع نظام غذائي غني بالمكسرات يقلل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

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