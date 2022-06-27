تحقيق نينوى: تصديق اعترافات متهمين بانتحالهم صفة ضباط في الشرطة الاتحادية واحتيالهم على المواطنين

2022/06/27 | 14:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق نينوى اعترافات متهمين بانتحال صفة ضباط في الشرطة الاتحادية.

وذكر مراسل المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى انه “من خلال التحقيقات مع المتهمين اعترفوا باستخدامهم طرق احتيالية للنصب على المواطنين وترويج معاملات تعويضات ومعاملات شخصية مختلفة لقاء مبالغ مالية تصل إلى 3000 دولار”.

وأضاف بأنه تم “ضبط العديد من المعاملات بحوزتهم وكذلك حملهم هويات مزورة صادرة من قيادة الشرطة الاتحادية”.

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