اجتماع استثنائي لتشكيل هيئة مؤقتة لنادي القوة الجوية

2022/06/27 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعقد الهيئة العامة لنادي القوة الجوية الرياضي، اجتماعاً استثنائياً لتشكيل هيئة مؤقتة للنادي.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “الهيئة العامة لنادي القوة الجوية، ستعقد اجتماعا يوم غد الثلاثاء لتشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي”.وأضاف أن “الهيئة ستشكل وفقاً لقانون الاندية الرياضية رقم 18 لعام 1986 وتعديله رقم 37، […]

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