شيوخ ديالى يحسمون ملف” الربا” ويصدرون قرارا عاجلا

2022/06/27 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..قرر شيوخ عشائر محافظة ديالى، الاثنين، حسم ملف الربا واعتباره آفة تهدد المجتمع العراقي.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شيوخ العشائر في ديالى عقدوا اجتماعا موسعا قرروا من خلاله عدم تدخلهم في قضايا التعامل الربوي او مايعرف محليا بالفايز والذي يعتبر من اخطر […]

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